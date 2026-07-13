Полиция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестный водитель нарушил правила дорожного движения, устроил ДТП и скрылся. Автомобилист на Toyota Camry попытался развернуться через двойную сплошную линию и врезался в попутную машину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Авария произошла 12 июля около 17:30 в районе дома № 83 на улице Луговой. Водитель ехал со стороны остановки Баляева и решил развернуться в неположенном месте, пересекая двойную сплошную разметку.
При выполнении маневра он не пропустил ехавший попутно автомобиль Toyota RAV4. Никто из людей не пострадал. Виновник ДТП не стал дожидаться приезда дорожно-патрульной службы и скрылся с места происшествия.
«По факту ДТП открыто административное производство по статье за оставление места ДТП», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождение сбежавшего водителя. Всех очевидцев аварии просят сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть. Стражи порядка гарантируют полную конфиденциальность.