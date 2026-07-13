Шапша: 11 дронов ВСУ уничтожили над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Калужской областью 11 украинских дронов. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил глава региона Владислав Шапша.
— БПЛА уничтожены над Дзержинским, Мещовским, Перемышльским, Тарусским и Ферзиковским муниципальными округами. На местах работают оперативные группы, — написал он в своем канале в МАКС.
Губернатор области также добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал, что за ночь в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения при атаке украинских беспилотников.
Кроме того, 12 июля в результате удара дрона ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре погибла женщина, еще четыре мирных жителя получили ранения.