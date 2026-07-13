Один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда мотоцикла на лося в Володарском округе

43-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с лосем, который выбежал на проезжую часть, в Володарском округе утром 13 июля. Об этом сообщает ГАИ Нижегородской области.
«От удара мотоцикл потерял управление и опрокинулся», — говорится в сообщении ГАИ.
43-летняя женщина-пассажир получила травмы и скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Водитель транспортного средства госпитализирован бригадой медиков в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) города Дзержинска.
Сотрудники полиции призывают водителей быть предельно внимательными при проезде через лесополосу в темное время суток.
Напомним, Два человека пострадали в результате наезда на лося в Гагинском округе.