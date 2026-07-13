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Один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда мотоцикла на лося в Володарском округе

Водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил падение транспортного средства на проезжую часть.

Источник: Время

43-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с лосем, который выбежал на проезжую часть, в Володарском округе утром 13 июля. Об этом сообщает ГАИ Нижегородской области.

«От удара мотоцикл потерял управление и опрокинулся», — говорится в сообщении ГАИ.

43-летняя женщина-пассажир получила травмы и скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водитель транспортного средства госпитализирован бригадой медиков в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) города Дзержинска.

Сотрудники полиции призывают водителей быть предельно внимательными при проезде через лесополосу в темное время суток.

Напомним, Два человека пострадали в результате наезда на лося в Гагинском округе.