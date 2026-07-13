В Иркутске ищут водителя, сбившего двух детей в Ленинском округе

В Иркутске полицейские продолжают розыск водителя, который в минувшую субботу в Ленинском округе сбил двух детей и скрылся с места происшествия.
— Автомобиль «Тойота Камри», участвовавший в ДТП, обнаружен в одном из автосервисов Свердловского округа и помещён на спецстоянку, — сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители установили цепочку владельцев машины и вычислили вероятного водителя. Он до сих пор не вышел на связь, его поиски продолжаются.
Напомним, авария произошла в 20-м Советском переулке. Водитель иномарки, следовавший со стороны улицы Розы Люксембург, сбил двух мальчиков 7 и 8 лет, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Дети с травмами госпитализированы.
Полиция призывает водителя незамедлительно явиться в ближайший отдел.