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В Иркутске ищут водителя, сбившего двух детей в Ленинском округе

Автомобиль «Тойота Камри» нашли в автосервисе, владельца установили, но он продолжает скрываться.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские продолжают розыск водителя, который в минувшую субботу в Ленинском округе сбил двух детей и скрылся с места происшествия.

— Автомобиль «Тойота Камри», участвовавший в ДТП, обнаружен в одном из автосервисов Свердловского округа и помещён на спецстоянку, — сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители установили цепочку владельцев машины и вычислили вероятного водителя. Он до сих пор не вышел на связь, его поиски продолжаются.

Напомним, авария произошла в 20-м Советском переулке. Водитель иномарки, следовавший со стороны улицы Розы Люксембург, сбил двух мальчиков 7 и 8 лет, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Дети с травмами госпитализированы.

Полиция призывает водителя незамедлительно явиться в ближайший отдел.