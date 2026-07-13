Прокуратура Подмосковья после ночной атаки беспилотников открыла горячую линию

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
В прокуратуре отметили, что городские прокуроры контролируют соблюдение прав граждан, а для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи начала работать горячая линия.
По данным ведомства, в ночь на понедельник несколько городских округов Подмосковья подверглись массированной атаке беспилотников самолетного типа, передает ТАСС.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за ночь в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения при атаке украинских беспилотников.
Днем ранее в Ставропольском крае в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.