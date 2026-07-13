Беспилотник упал во Владимире, эвакуированы 39 человек, в том числе восемь детей

Во Владимире после падения беспилотника из многоквартирного дома эвакуировали 39 человек, в том числе восемь детей. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил губернатор Александр Авдеев.
— Во Владимире в результате падения одного БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет, — заявил Авдеев.
Часть эвакуированных разместили в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам. Как написал губернатор в МАКС, на месте продолжают работать оперативные службы, которые обследуют районы падения фрагментов беспилотника.
Утром 10 июля в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников начались пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове и на территории морского порта в Таганроге.
Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера ввели в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края, где произошел пожар на промышленном объекте в результате атаки БПЛА.