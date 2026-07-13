Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Нижегородской области

Инцидент зафиксирован 12 июля примерно в 19:20 возле дома № 1 на улице Энгельса. Мотоциклом управлял мужчина, личность которого пока не установлена. Вторым участником аварии стала 29‑летняя автомобилистка — она вела машину марки Skoda Fabia.