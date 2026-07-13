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Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Нижегородской области

Медики не выявили признаков алкогольного опьянения у женщины за рулём.

Трагическое ДТП случилось в Балахне: в результате удара мотоцикла о легковой автомобиль погиб водитель двухколёсного транспорта. Данные о происшествии предоставила пресс‑служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Инцидент зафиксирован 12 июля примерно в 19:20 возле дома № 1 на улице Энгельса. Мотоциклом управлял мужчина, личность которого пока не установлена. Вторым участником аварии стала 29‑летняя автомобилистка — она вела машину марки Skoda Fabia.

Мужчина‑мотоциклист умер сразу после столкновения. Медики не выявили признаков алкогольного опьянения у женщины за рулём. Сотрудники ведомства продолжают выяснять детали аварии.

Ранее в Нижнем Новгороде 50-летняя велосипедистка врезалась в автобус.