Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Нижегородской области

Трагическое ДТП случилось в Балахне: в результате удара мотоцикла о легковой автомобиль погиб водитель двухколёсного транспорта. Данные о происшествии предоставила пресс‑служба УГИБДД России по Нижегородской области.
Инцидент зафиксирован 12 июля примерно в 19:20 возле дома № 1 на улице Энгельса. Мотоциклом управлял мужчина, личность которого пока не установлена. Вторым участником аварии стала 29‑летняя автомобилистка — она вела машину марки Skoda Fabia.
Мужчина‑мотоциклист умер сразу после столкновения. Медики не выявили признаков алкогольного опьянения у женщины за рулём. Сотрудники ведомства продолжают выяснять детали аварии.
Ранее в Нижнем Новгороде 50-летняя велосипедистка врезалась в автобус.