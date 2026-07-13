Ссора на АЗС в Красноярском крае привела к убийству

Как установило следствие, осужденная и потерпевшая работали вместе на АЗС и регулярно конфликтовали. В ночь с 6 на 7 мая 2007 года фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла на станцию во время дежурства коллеги, чтобы поговорить. Разговор перерос в драку, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла сопернице множественные ранения, несовместимые с жизнью. После убийства она избавилась от орудия преступления и скрылась.