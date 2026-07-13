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Женщина погибла в ДТП с диким животным и мотоциклом в Нижегородской области

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение Дзержинска.

В Володарском округе зафиксировано ДТП с летальным исходом. Информацию об инциденте обнародовала пресс‑служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Дорожно‑транспортное происшествие случилось в ночь на 13 июля — примерно в 01:15 — на 351‑м километре трассы М‑7. По предварительной версии, причиной аварии стало столкновение мотоцикла TourEnduro с диким животным: за рулём находился 48‑летний мужчина, который после удара не смог удержать транспортное средство под контролем.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение Дзержинска. Пассажирка мотоцикла — 43‑летняя женщина — погибла на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Нижегородской области.