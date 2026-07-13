Женщина погибла в ДТП с диким животным и мотоциклом в Нижегородской области

Дорожно‑транспортное происшествие случилось в ночь на 13 июля — примерно в 01:15 — на 351‑м километре трассы М‑7. По предварительной версии, причиной аварии стало столкновение мотоцикла TourEnduro с диким животным: за рулём находился 48‑летний мужчина, который после удара не смог удержать транспортное средство под контролем.