Женщина погибла в ДТП с диким животным и мотоциклом в Нижегородской области

В Володарском округе зафиксировано ДТП с летальным исходом. Информацию об инциденте обнародовала пресс‑служба УГИБДД России по Нижегородской области.
Дорожно‑транспортное происшествие случилось в ночь на 13 июля — примерно в 01:15 — на 351‑м километре трассы М‑7. По предварительной версии, причиной аварии стало столкновение мотоцикла TourEnduro с диким животным: за рулём находился 48‑летний мужчина, который после удара не смог удержать транспортное средство под контролем.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение Дзержинска. Пассажирка мотоцикла — 43‑летняя женщина — погибла на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Нижегородской области.