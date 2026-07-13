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В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина, двое ранены

Киевский режим ударил по селу Березовка под Белгородом, погибла мирная жительница.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Также известно о двух пострадавших мужчинах, которым сейчас оказывается медицинская помощь. Эти данные предоставил региональный оперативный штаб в мессенджере «Макс».

По информации оперштаба, в селе Березовка Борисовского округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство прямо на территорию частного домовладения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в селе Криничное в результате детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин. Их оперативно доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Трагедия произошла и в городе Грайворон, где накануне от тяжелых ранений скончался 13-летний подросток. Мальчик пострадал при атаке вражеского БПЛА, и, несмотря на все усилия врачей детской областной клинической больницы, спасти его не удалось.

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