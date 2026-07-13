В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина, двое ранены

В Белгородской области в результате ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Также известно о двух пострадавших мужчинах, которым сейчас оказывается медицинская помощь. Эти данные предоставил региональный оперативный штаб в мессенджере «Макс».
По информации оперштаба, в селе Березовка Борисовского округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство прямо на территорию частного домовладения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Кроме того, в селе Криничное в результате детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин. Их оперативно доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Трагедия произошла и в городе Грайворон, где накануне от тяжелых ранений скончался 13-летний подросток. Мальчик пострадал при атаке вражеского БПЛА, и, несмотря на все усилия врачей детской областной клинической больницы, спасти его не удалось.