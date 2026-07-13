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В Белгородской области от ударов БПЛА погиб мирный житель

В Белгородской области в результате ночных атак Вооруженных сил Украины погибла женщина, еще два человека получили ранения.

За минувшую ночь в Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В селе Березовка Борисовского округа беспилотник сбросил взрывчатку на территорию частного домовладения. Женщина, находившаяся на месте, скончалась от полученных травм.

В Ракитянском округе в селе Криничное взрывом FPV-дрона ранило двоих мужчин. Обоих доставили в местную ЦРБ: у одного медики выявили минно-взрывную травму, у второго — осколочное ранение плеча. После оказания помощи их перевели в больницы Белгорода.

По всем фактам работают оперативные службы. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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