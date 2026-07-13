В Белгородской области от ударов БПЛА погиб мирный житель

За минувшую ночь в Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В селе Березовка Борисовского округа беспилотник сбросил взрывчатку на территорию частного домовладения. Женщина, находившаяся на месте, скончалась от полученных травм.
В Ракитянском округе в селе Криничное взрывом FPV-дрона ранило двоих мужчин. Обоих доставили в местную ЦРБ: у одного медики выявили минно-взрывную травму, у второго — осколочное ранение плеча. После оказания помощи их перевели в больницы Белгорода.
По всем фактам работают оперативные службы. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.