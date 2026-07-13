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Один человек погиб и двое ранены при ударах БПЛА по Белгородской области

Женщина погибла, еще два человека были ранены при ударах беспилотников по Белгородской области в ночь на 13 июля Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона в Telegram-канале.

Женщина погибла, еще два человека были ранены при ударах беспилотников по Белгородской области в ночь на 13 июля Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона в Telegram-канале.

В оперштабе сообщили об атаке на село Березовка Борисовского округа и село Криничное в Ракитянском округе. В Березовке на частный дом с дрона было сброшено взрывное устройство. От полученных травм женщина умерла на месте. В Криничном при взрыве FPV-дрона пострадали двое мужчин. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму, у другого — осколочное ранение плеча.

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