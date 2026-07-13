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ВСУ впервые с мая атаковали Адыгею — сбито 4 БПЛА

Четыре беспилотника были уничтожены в ночь на 13 июля в пригороде Майкопа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений. Об отражении атаки сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Источник: Life.ru

«Прошедшей ночью средствами ПВО в пригороде Майкопа перехвачены и уничтожены 4 вражеских беспилотника. Без жертв, пострадавших и разрушений», — написал Мурат Кумпилов.

В последний раз он отчитывался об отражении атаки дронов ВСУ над Адыгеей в начале мая. Тогда силами ПВО были сбиты и уничтожены 7 вражеских беспилотников. А в конце марта обломки сбитых дронов ВСУ повредили восемь домов и три автомобиля в Тахтамукайском районе республики.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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