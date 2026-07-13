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Отражена ночная атака трёх БПЛА на Тульскую область

За прошедшую ночь подразделения ПВО Минобороны России уничтожили ещё три украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Несмотря на отражение атаки, опасность ударов беспилотников в регионе сохраняется. Губернатор напомнил жителям телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Днём ранее в городе Щёкино Тульской области под удар беспилотника ВСУ попал многоквартирный дом. По предварительным данным, жертв нет. Жильцов эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения. В результате удара были повреждены кровля и потолок в одной квартире. Водоснабжение и электричество восстановлены, газовая служба проверяет подъезд. Скоро начнутся ремонтные работы. Жильцы, кроме хозяев повреждённой квартиры, уже вернулись домой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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