За выходные в Башкирии утонули четверо мужчин и один ребенок

В минувшие выходные в Башкирии жертвами воды стали пять человек. В водоемах республики утонули четверо мужчин и трехлетняя девочка, сообщает МЧС.
Трагедия с ребенком произошла в деревне Ахмерово. Малышка утонула в реке Селеук. Родные достали ее из воды и пытались самостоятельно реанимировать, но девочка погибла. Место отдыха не оборудовано для купания, установлены аншлаги о запрете.
В Чишминском районе из реки Калмашка извлекли тело 63-летнего мужчины. На озере Калкан в Учалинском районе в месте не оборудованном для купания утонул 39-летний житель Магнитогорска. Он проигнорировал запрет купания и пьяным зашел в воду, а вскоре вскоре пропал из виду. Погибшего достали из воды на родственники.
В реке Белой в Стерлитамакском районе утонул 53-летний мужчина. Он пошел купаться, заплыл на глубину и ушел на дно в месте, которое также не оборудовано для купания.
Ночью в понедельник, 13 июля, из карьера на официальном пляже в городе Октябрьский достали тело 50-летнего мужчины. Он был пьян, когда решил переплыть водоем на глазах очевидцев. Доплыв до противоположного берега, собирался вернуться, но при возвращении скрылся под водой.
Все произошло поздно вечером, когда уже был поднят красный флаг запрещающий купание, а спасатели уже закончили дежурство.
По данным МЧС, с начала года в республике утонули 27 человек, в том числе пять детей.