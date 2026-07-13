После атаки БПЛА загорелось предприятие в российском регионе

В Темрюкском и Белореченском районах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперативных службах.
В Темрюкском районе на территории одного из предприятий произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию частного дома в поселке Ильич — повреждены остекление и стена, также загорелась хозпостройка, пожар оперативно потушили.
В Белореченском районе обломки беспилотника повредили ангар с техникой на одном из предприятий. Пострадавших также нет.
На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы.