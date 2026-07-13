Жительницу Прикамья, которая убила мужа шампуром, арестовали в Удмуртии

Воткинский районный суд Удмуртии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 33-летней жительнице Чайковского, обвиняемой в убийстве бывшего мужа шампуром.
Трагедия произошла 5 июля на берегу реки Камы в Воткинском районе. По данным следствия, между бывшими супругами вспыхнула ссора. Женщина, находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни нанесла мужчине один удар шампуром в область лопатки. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время.
В суде обвиняемая и её защитник возражали против ареста. Однако суд, изучив материалы дела, учёл, что преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет. С учётом личности обвиняемой суд принял решение заключить её под стражу на два месяца.
Постановление в законную силу не вступило.
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