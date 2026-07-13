Жительницу Прикамья, которая убила мужа шампуром, арестовали в Удмуртии

В суде обвиняемая и её защитник возражали против ареста. Однако суд, изучив материалы дела, учёл, что преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет. С учётом личности обвиняемой суд принял решение заключить её под стражу на два месяца.