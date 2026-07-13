Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Темрюкском районе Кубани

«В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в п. Ильич. Повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали», — сказано в канале оперативного штаба региона в «Максе».
Кроме того, в посёлке Ильич фрагменты БПЛА упали на частный дом. Повреждения получили остекление и стена здания, также загорелась хозяйственная постройка. Пожар был оперативно потушен. Ещё один случай зафиксирован в Белореченском районе, где обломки беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. По информации регионального оперштаба, пострадавших нет, на всех местах происшествий работают экстренные и специальные службы.
Ранее в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Возгорание уже потушили.
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