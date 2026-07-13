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В Нижнем Новгороде из жизни ушла известный невролог Елена Антипенко

На протяжении многих лет она руководила кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ ПИМУ, а также вела консультативный приём в НОКБ имени Семашко.

Ушла из жизни Елена Альбертовна Антипенко — выдающийся нижегородский врач‑невролог, чьё имя было хорошо известно в профессиональном сообществе. О трагическом событии проинформировали в MAX-канале «Бокал Прессека».

Елена Антипенко имела учёную степень доктора медицинских наук и звание профессора. На протяжении многих лет она руководила кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ ПИМУ, а также вела консультативный приём в НОКБ имени Семашко.

Елена Альбертовна, по словам коллег, всегда оставалась энергичной и по‑молодому деятельной. Нижегородские неврологи, её ученики и коллеги выражают искренние соболезнования семье и близким покойной.

Профессиональный путь Елены Антипенко длился свыше 35 лет. Кроме того, она входила в состав экспертного совета РФ по ботулинотерапии, внося значимый вклад в развитие этого направления медицины.

Ранее известный педагог-математик Алла Баранова также скончалась в Нижнем Новгороде.