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ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Россию — сбито 342 дрона

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. О отражении одной из самых массированных атак доложили в Минобороны России утром 13 июля. По данным военного ведомства, воздушные цели были перехвачены над 15 субъектами, включая Подмосковье.

Источник: Life.ru

«С 20:00 12 июля до 08:00 мск 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — информирует МО РФ.

Так, в посёлке Пионерский Истринского района Московской области произошла трагедия: украинский беспилотник упал на частные дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о трёх погибших и троих пострадавших. А в Темрюкском районе Кубани обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии. Также ВСУ впервые с мая атаковали Адыгею — сбито 4 дрона.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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