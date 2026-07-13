Российская ПВО сбила 342 украинских БПЛА в ночь на 13 июля

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку со стороны Украины, уничтожив в общей сложности 342 беспилотных летательных аппарата. Такие данные приводит Министерство обороны Российской Федерации.
«С 20:00 12 июля до 08:00 мск 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили в российском военном ведомстве.
Прошлой ночью российские силы ПВО за ночь уничтожили 349 украинских беспилотников. Их удалось ликвидировать над территориями 14 областей России, включая Краснодарский край, Москву и Крым. Также ряд беспилотников удалось ликвидировать над Азовским и Черным морями.