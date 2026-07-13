Силы ПВО за ночь сбили 342 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 342 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.
Атака украинской армии осуществлялась в период с 20:00 воскресенья, 12 июля, до 8:00 понедельника, 13 июля.
Дроны ВСУ были ликвидированы над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями.
По данным главы Подмосковья Андрея Воробьева, три человека погибли, еще пять получили ранения при ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на регион.
Помимо этого, 12 июля в Ставропольском крае в результате удара беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.