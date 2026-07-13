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Силы ПВО за ночь сбили 342 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 342 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 342 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Атака украинской армии осуществлялась в период с 20:00 воскресенья, 12 июля, до 8:00 понедельника, 13 июля.

Дроны ВСУ были ликвидированы над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями.

Кроме того, удару подверглись Московский регион, Краснодарский край, Республики Крым и Адыгея. БПЛА также были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, передает пресс-служба ведомства.

По данным главы Подмосковья Андрея Воробьева, три человека погибли, еще пять получили ранения при ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на регион.

Помимо этого, 12 июля в Ставропольском крае в результате удара беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

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