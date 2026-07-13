ФСБ заявила о предотвращении терактов со взрывами БПЛА на военных аэродромах

ФСБ РФ предотвратила попытку Украины при поддержке западных кураторов провести беспрецедентную серию диверсий с использованием БПЛА на военных объектах и против военнослужащих Минобороны России. Были заранее получены данные о планах заброски FPV-дронов с боевыми частями и станциями управления на территорию Брянской области аэростатами и на БПЛА самолётного типа.
Заброшенные FPV-дроны предполагалось использовать для атак на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.
Агентура противника перевозила средства террора на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и гружёнными бытовой техникой, вглубь России к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область), где их собирали и готовили к применению в арендованных гаражах.
Каждое противоправное действие контролировали российские спецслужбы и документировали. В ходе оперативно-боевых мероприятий задержаны будущие исполнители и пособники террористов.
Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ недавно пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных офицеров ВС РФ.