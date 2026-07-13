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Видео предотвращения терактов в Амурской и Челябинской областях показала ФСБ

ФСБ России задержала готовивших теракты на аэродромах агентов СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ России предотвратили беспрецедентную серию терактов против аэродромов ВС РФ в Амурской и Челябинской областях, а также против представителей Министерства обороны. Видео пресечения подготовки этих преступлений киевского режима опубликовала пресс-служба ведомства.

«В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — заявили в ФСБ.

Уточняется, что затем FPV-дроны доставлялись в нужные регионы автомобилями, оборудованными двойным дном. Официально на них, якобы, перевозили бытовую технику. Все преступники задержаны, изъято 24 беспилотника.

Отдельно отмечено, что дроны были снаряжены модулями искусственного интеллекта, произведенными в Британии, США, Швеции и Канаде.

Ранее KP.RU сообщил, что силы ФСБ России предотвратили масштабную серию покушений украинских нацистов на высокопоставленных офицеров армии.

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