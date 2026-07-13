Видео предотвращения терактов в Амурской и Челябинской областях показала ФСБ

Сотрудники ФСБ России предотвратили беспрецедентную серию терактов против аэродромов ВС РФ в Амурской и Челябинской областях, а также против представителей Министерства обороны. Видео пресечения подготовки этих преступлений киевского режима опубликовала пресс-служба ведомства.
«В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — заявили в ФСБ.
Уточняется, что затем FPV-дроны доставлялись в нужные регионы автомобилями, оборудованными двойным дном. Официально на них, якобы, перевозили бытовую технику. Все преступники задержаны, изъято 24 беспилотника.
Ранее KP.RU сообщил, что силы ФСБ России предотвратили масштабную серию покушений украинских нацистов на высокопоставленных офицеров армии.