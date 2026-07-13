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В Прикамье пенсионерка отправится в колонию за то, что ударила сына ножом

Инцидент произошёл 14 декабря 2025 года в рабочем посёлке Кусье-Александровский Горнозаводского округа.

Жительница посёлка Кусье-Александровский ударила ножом своего сына во время застолья, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как установил суд, инцидент произошёл 14 декабря 2025 года в рабочем посёлке Кусье-Александровский Горнозаводского округа. Пенсионерка и её сын кололи дрова, а затем вернулись в квартиру и начали распивать спиртное. Во время застолья между родственниками вспыхнул конфликт, в ходе которого сын грубо ответил на замечание матери и бросил в неё какой-то предмет, попав в левое колено и причинив сильную боль.

Женщина, желая наказать сына, прошла на кухню, взяла нож и в комнате ударила его один раз в живот. По заключению экспертизы, ранение квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В суде пенсионерка объяснила, что действовала на эмоциях и не хотела убивать сына. Она полностью раскаялась и признала вину, но отказалась свидетельствовать против себя. Сын простил мать и просил суд не назначать ей строгое наказание. Чусовской суд признал женщину виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и приговорил к двум годам колонии общего режима.

С этим решением осуждённая не согласилась, сочтя приговор чрезмерно суровым, и обжаловала его. Однако краевой суд счёл наказание справедливым и соответствующим общественной опасности преступления, а также личности осуждённой. В итоге приговор оставили без изменений, жалобу — без удовлетворения.