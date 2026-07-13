В Прикамье пенсионерка отправится в колонию за то, что ударила сына ножом

Как установил суд, инцидент произошёл 14 декабря 2025 года в рабочем посёлке Кусье-Александровский Горнозаводского округа. Пенсионерка и её сын кололи дрова, а затем вернулись в квартиру и начали распивать спиртное. Во время застолья между родственниками вспыхнул конфликт, в ходе которого сын грубо ответил на замечание матери и бросил в неё какой-то предмет, попав в левое колено и причинив сильную боль.