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В ФСБ рассказали о попытках Киева атаковать аэродромы в Приамурье

ФСБ: российские спецслужбы контролировали попытку Киева атаковать аэродромы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Каждый этап попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях находился под плотным контролем российских спецслужб и документировался, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях.

FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.

«При этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось», — подчеркивает ФСБ.