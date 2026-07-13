В ФСБ рассказали о попытках Киева атаковать аэродромы в Приамурье

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Каждый этап попытки Киева атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях находился под плотным контролем российских спецслужб и документировался, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях.
FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
«При этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось», — подчеркивает ФСБ.