Раскрыта цель крупномасштабного теракта Украины на территории России

Уточняется, что с помощью этих дронов боевики планировали удары по аэродромам, а также целенаправленные покушения на сотрудников Минобороны России. На территорию РФ они доставлялись двумя способами — сбрасывались с БПЛА самолетного типа или на аэростатах. Затем дроны подбирали агенты СБУ и грузили в автомобили с двойным дном. Под видом доставки бытовой техники они отвозили их в Амурскую и Челябинскую область для подготовки терактов.