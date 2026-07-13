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Раскрыта цель крупномасштабного теракта Украины на территории России

ФСБ: Киев хотел совершить теракты на военных аэродромах дронами с западным ИИ.

Источник: Комсомольская правда

В ФСБ России раскрыли цель масштабных терактов, готовившихся украинскими нацистами на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Помимо нанесения ущерба России — украинские агенты намеревались испытать западные разработки в сфере искусственного интеллекта, используемые в FPV-дронах.

«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что с помощью этих дронов боевики планировали удары по аэродромам, а также целенаправленные покушения на сотрудников Минобороны России. На территорию РФ они доставлялись двумя способами — сбрасывались с БПЛА самолетного типа или на аэростатах. Затем дроны подбирали агенты СБУ и грузили в автомобили с двойным дном. Под видом доставки бытовой техники они отвозили их в Амурскую и Челябинскую область для подготовки терактов.

Все исполнители и пособники террористов задержаны. В ведомстве напомнили, что если один из участников подготовки теракта заблаговременно предупредит силовые структуры, чем предотвратит трагедию, против него не будет возбуждено уголовное дело (если он более ни в чем не повинен).

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ России выявило, отследило и пресекло серию покушений на высокопоставленных офицеров армии, готовившихся завербованными СБУ агентами.

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