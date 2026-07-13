Сбивший женщину водитель нарочно наехал на еще одного пешехода в Ачинске

Инцидент произошел ночью 12 июля в поселке Малиновка под Ачинском. 32-летний мужчина за рулем KIA Sorento сбил женщину-пешехода. Когда пьяного автомобилиста попытались задержать очевидцы, он умышленно наехал на другую женщину.