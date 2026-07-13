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Сбивший женщину водитель нарочно наехал на еще одного пешехода в Ачинске

Нетрезвый водитель иномарки, наехавший на пешехода в Красноярском крае, нарочно сбил еще одну женщину, когда его пытались остановить.

Источник: "Российская газета"

Нетрезвый водитель иномарки, наехавший на пешехода в Красноярском крае, нарочно сбил еще одну женщину, когда его пытались остановить.

Инцидент произошел ночью 12 июля в поселке Малиновка под Ачинском. 32-летний мужчина за рулем KIA Sorento сбил женщину-пешехода. Когда пьяного автомобилиста попытались задержать очевидцы, он умышленно наехал на другую женщину.

«Одна из пострадавших доставлена в медучреждение, второй назначено амбулаторное лечение», — проинформировали в главке МВД по Красноярскому краю.

Нарушитель задержан. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Автолюбитеою грозит до пяти лет колонии.