Экс-директору ЕМУП «Гортранс» Нугаеву дали 9 лет строгого режима

Напомним, что Нугаев, в силу своей должности, обладал полномочиями по проведению расчетов с контрагентами. Доказано, что августе 2024 года между «Гортрансом» и коммерческим предприятием был заключен договор на техническое обслуживание автотранспорта сроком на 3 года. Работы выполнялись согласно договору, однако ЕМУП не пересчитало оплату с августа 2024 года по январь 2025, из-за чего перед коммерческой организацией образовалась задолженность более чем на 17 млн рублей.