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Спецслужбы Украины готовили удары по аэродромам «Украинка» и «Шагол»

ФСБ предотвратила масштабные террористические акты, которые готовили спецслужбы Украины на военных аэродромах «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области.

ФСБ предотвратила масштабные террористические акты, которые готовили спецслужбы Украины на военных аэродромах «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, противник забросил на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дроны с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. В дальнейшем агентура перевозила дроны в легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, вглубь страны непосредственно к аэродромам. В арендованных гаражах осуществлялась сборка и подготовка БПЛА к применению.

В результате оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов. Их личности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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