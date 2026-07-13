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Почти 13 часов Воронежу и области угрожала атака беспилотников

О сбитии БПЛА над регионом не сообщается.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА сохранялась на территории Воронежской области около 13 часов, следует из оповещений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.

Особый режим действовал с 19:03 воскресенья, 12 июля, до 7:49 понедельника, 13 июля. О сбитии БПЛА над регионом не сообщается.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

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