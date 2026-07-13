Почти 13 часов Воронежу и области угрожала атака беспилотников

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.