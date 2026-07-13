ФСБ сорвала налёты стай дронов ВСУ с фур на военные аэродромы Украинка и Шагол

По информации ФСБ, во время операции были изъяты 24 FPV-дрона с боевыми частями массой более одного килограмма каждый, а также две мобильные станции управления, способные работать по спутниковым, сотовым, Wi-Fi- и радиоканалам. В ведомстве также заявили, что техника была оснащена системами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.