Россиян нет среди опознанных жертв пожара в Бангкоке

Напомним, в Бангкоке при пожаре в ресторане погибли 27 человек, десятки пострадали. Огонь вспыхнул в пабе рядом с известным рынком Чатучак. Предварительно, в помещении произошёл взрыв. Люди в панике выбегали на улицу, многие обгорели, район затянуло едким дымом. Экстренные службы работают на месте, число жертв может вырасти.