ФСБ нашла 24 FPV-дрона ВСУ с нейросетями для атак на аэродромы Украинка и Шагол

Ранее ФСБ сорвала крупную диверсию, которую готовили украинские спецслужбы при участии западных кураторов. Они планировали серию атак с помощью дронов по военным объектам, заводу ВПК и военнослужащим в Ростовской области. Целью был военный аэродром «Ростов-Центральный». К теракту планировали привлечь россиянина, которому за это обещали деньги. Для атаки хотели использовать 13 FPV-дронов с системами ИИ, каждый с взрывчаткой больше килограмма.