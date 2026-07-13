Дроны с начинкой из США, Британии и Канады готовили для терактов в РФ

В ходе операции по срыву готовившихся атак на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях ФСБ изъяла у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Кроме того, изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Станции были оснащены устройствами самоуничтожения с 250 граммами взрывчатки каждая. Также сотрудники ФСБ обнаружили средства связи, через которые пособники и исполнители готовившихся атак общались с украинскими кураторами.
Ранее ФСБ сообщала, что предотвратила масштабные атаки дронов на военные аэродромы «Украинка» и «Шагол» в Амурской и Челябинской областях, задержаны исполнители и пособники.