Дроны с начинкой из США, Британии и Канады готовили для терактов в РФ

Кроме того, изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Станции были оснащены устройствами самоуничтожения с 250 граммами взрывчатки каждая. Также сотрудники ФСБ обнаружили средства связи, через которые пособники и исполнители готовившихся атак общались с украинскими кураторами.