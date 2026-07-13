ФСБ предотвратила атаки БПЛА на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

ФСБ предотвратила атаки дронов на аэродромы «Украинка» и «Шагол» в Амурской и Челябинской областях. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
— ФСБ получена информация о заброске на территорию Брянской области БПЛА и аэростатов FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, — уточнили в сообщении.
После получения груза агенты Киева перевозили его вглубь страны на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном.
Затем в гаражах беспилотники собирались и готовились к применению. Исполнители и пособники уже задержаны.
— Изъяты 24 дрона, оснащенные устойчивыми к средствам РЭБ нейросетевыми модулями, снаряженные частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше килограмма, — цитирует заявление ТАСС.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе с использованием дрона со взрывчаткой.