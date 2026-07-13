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Аферисты обманули известную ведущую на 72 тысячи долларов

Бывшая телеведущая из США Алекс Дельгадо стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег.

Бывшая телеведущая из США Алекс Дельгадо стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает WGN.

В марте женщина получила сообщение от аферистов, которые выдавали себя за представителей приложения для торговли на бирже. В послании говорилось о подозрительной активности в ее аккаунте. Дельгадо позвонила по указанному номеру. Злоумышленники заявили, что из-за попытки взлома ей необходимо перевести средства на другой счет. Бывшая ведущая последовала инструкциям и потеряла 72 тысячи долларов.

Когда Дельгадо поняла, что ее обманули, она обратилась в поддержку приложения, но там ей не смогли помочь.

«Я чувствую себя тупой, мне следовало быть умнее», — посетовала она.

Женщина призналась, что аферисты вели себя очень убедительно. По текущему курсу телезвезда потеряла около 5,4 миллионов рублей.

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