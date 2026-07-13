Аферисты обманули известную ведущую на 72 тысячи долларов

В марте женщина получила сообщение от аферистов, которые выдавали себя за представителей приложения для торговли на бирже. В послании говорилось о подозрительной активности в ее аккаунте. Дельгадо позвонила по указанному номеру. Злоумышленники заявили, что из-за попытки взлома ей необходимо перевести средства на другой счет. Бывшая ведущая последовала инструкциям и потеряла 72 тысячи долларов.