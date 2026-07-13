ФСБ сорвала атаки дронов на аэродромы «Украинка» и «Шагол»

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили масштабные террористические атаки на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Диверсии с использованием беспилотников готовились украинскими спецслужбами. В настоящий момент исполнители и пособники терактов задержаны, сообщает ЦОС ведомства.
По данным спецслужбы, изначально контейнеры с FPV-дронами и наземными станциями управления были заброшены на территорию Брянской области с помощью украинских беспилотников самолетного типа и аэростатов. Для доставки груза вглубь России агенты использовали легковые автомобили с прицепами, оборудованными двойным дном. Чтобы не вызывать подозрений, сверху диверсанты перевозили легальный груз — бытовую технику.
Сборка и подготовка велись в арендованных гаражах около военных объектов. Всего силовики изъяли 24 FPV-дрона. Как подчеркнули в ФСБ, эти аппараты были оснащены нейросетевыми модулями с искусственным интеллектом, что защищало их от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В ведомстве отметили, что каждый шаг злоумышленников находился под плотным оперативным контролем и тщательно документировался. Предотвращенные удары по аэродромам стали частью беспрецедентной серии диверсий, спланированных Киевом. Ранее в рамках нейтрализации этой масштабной угрозы ФСБ сорвала покушения на высокопоставленных офицеров Минобороны РФ в Московском регионе и пресекла аналогичную атаку на аэродром «Ростов-Центральный».
В ФСБ напомнили: те, кого пытаются вовлечь в террористическую деятельность, могут избежать уголовной ответственности. Согласно закону, достаточно добровольно отказаться от преступления и своевременно сообщить об этом властям.