Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«112»: Несколько детей провалились под воду из-за рухнувшего моста в Приморском крае

Мост обрушился на одном из пляжей в Приморском крае — в результате несколько детей провалились под воду. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Telegram-канале «112».

Мост обрушился на одном из пляжей в Приморском крае — в результате несколько детей провалились под воду. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Telegram-канале «112».

Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. По словам очевидцев, под конструкцией в момент обрушения находились дети: они залезали на мост и прыгали с него.

По предварительным данным, одна девочка нахлебалась воды, у еще одного мальчика оторвало палец. Отдыхающие продолжают нырять и искать несовершеннолетних, уточнили в публикации.

До этого девять детей получили травмы в результате обрушения балкона на втором этаже школы № 13 в Севастополе. Всех пострадавших доставили в больницу.

Кроме того, 6 мая кровля спортзала учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Умельцев. Из здания самостоятельно эвакуировались 97 человек.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше