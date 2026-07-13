«112»: Несколько детей провалились под воду из-за рухнувшего моста в Приморском крае

Мост обрушился на одном из пляжей в Приморском крае — в результате несколько детей провалились под воду. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Telegram-канале «112».
Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. По словам очевидцев, под конструкцией в момент обрушения находились дети: они залезали на мост и прыгали с него.
По предварительным данным, одна девочка нахлебалась воды, у еще одного мальчика оторвало палец. Отдыхающие продолжают нырять и искать несовершеннолетних, уточнили в публикации.
До этого девять детей получили травмы в результате обрушения балкона на втором этаже школы № 13 в Севастополе. Всех пострадавших доставили в больницу.
Кроме того, 6 мая кровля спортзала учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Умельцев. Из здания самостоятельно эвакуировались 97 человек.