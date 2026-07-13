В Екатеринбурге Toyota сбила подростка, переходившего дорогу на красный

— Подросток пояснил, что начал переход, не убедившись в том, что зеленый сигнал светофора уже погас и загорелся красный. Родители подростка, в свою очередь, пояснили, что ежедневно проводят с ним беседы о правилах дорожного движения, — рассказали в городской Госавтоинспекции.