Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге Toyota сбила подростка, переходившего дорогу на красный

В Екатеринбурге 16-летний подросток пострадал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 11 июля в 10:36 произошло ДТП возле дома № 18 на проспекте Космонавтов. Предварительно, водитель Toyota Fortuner двигался в сторону улицы Турбинная и сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

— Подросток пояснил, что начал переход, не убедившись в том, что зеленый сигнал светофора уже погас и загорелся красный. Родители подростка, в свою очередь, пояснили, что ежедневно проводят с ним беседы о правилах дорожного движения, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего пешехода доставили в ДГКБ № 9, где помощь ему сейчас оказывают врачи.

Водителем Toyota Fortuner оказался 51-летний мужчина, стаж которого составляет 11 лет. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.