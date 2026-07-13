Самокатчика госпитализировали после аварии с «ГАЗелью» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 11 июля случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием электросамоката и автомобиля. Сведения об аварии предоставила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент зафиксирован в 15:10 возле дома № 49 на проспекте Ильича. Причиной столкновения стало нарушение ПДД: 26‑летний пользователь электросамоката выехал на перекрёсток при запрещающем сигнале светофора. В итоге транспортное средство столкнулось с «ГАЗелью», которой управлял 53‑летний водитель.
В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы — пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать детали произошедшего.
Ранее ребенка госпитализировали после поездки на самокате в Нижегородской области.