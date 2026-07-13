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«Убеждал, что ребенок болен». Милиция задержала белоруса, стоявшего на коленях в переходе метро с табличкой на шее

Милиция задержала белоруса, стоявшего на коленях в переходе с табличкой на шее.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала белоруса, стоявшего на коленях в переходе метро с табличкой на шее, и якобы собиравшего деньги на лечение сына. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники патрульно-постовой службы милиции Фрунзенского РУВД в переходе одной из станций метро задержали 31-летнего жителя Минской области, просившего у прохожих деньги якобы на дорогостоящее лечение сына.

Белорус стоял на коленях с информационной табличкой на шее. В момент общения с проходящими мимо минчанами, он убеждал, что ребенок болен и нуждается в реабилитации за рубежом.

Как выяснилось при проверке, фигурант тратил собранные деньги на личные нужды. Мужчины состоял в тематическом чате из нескольких человек, где обсуждалось передвижение нарядов милиции и вопросы, которые касаются сбора денег.

Также были установлены и другие участники группы. Ранее все они привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за назойливое приставание к гражданам.

Ранее МЧС Беларуси сказало, нужно ли отключать мобильный телефон во время грозы.

Тем временем в Беларуси пенсионерка сама пошла на экспертизу у психиатра перед продажей дома — вот итог.

Кроме того, Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.

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