ФСБ показала изъятые FPV-дроны ВСУ для атак на военные аэродромы России

Среди конфискованного — три дрона осколочно-фугасного действия и четыре с ударными ядрами. Ещё три дрона имели ударное ядро с зажигательным составом и систему усиления радиосигнала для ретрансляции. Также была изъята система связи с терминалом управления, антеннами, адаптером питания и штативом. Всего было найдено 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, с боевыми частями массой более 1 кг, а также две мобильные наземные станции управления с устройствами самоуничтожения и средства связи для контакта с кураторами.