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93 дрона сбиты над Курской областью за минувшие сутки

В Курской области за сутки отражена массированная атака: сбито 93 беспилотника и зафиксировано более ста артиллерийских обстрелов. В Рыльске ранена женщина, уничтожен частный дом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

За минувшие сутки силы ПВО ликвидировали в небе над Курской областью 93 украинских дрона. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По данным главы области, в период с 09:00 12 июля до 09:00 13 июля были сбиты 78 FPV-дронов и 15 беспилотников самолетного типа. Помимо этого, зафиксировано 110 артиллерийских обстрелов отселенных районов, а также 13 атак с применением сбрасываемых взрывных устройств.

В результате атаки БПЛА в городе Рыльске пострадала 41-летняя женщина. В населенном пункте также зафиксированы разрушения: полностью сгорел частный дом, у соседнего строения поврежден фасад, осколками посечено ограждение.

Разрушения получили и другие объекты в регионе. В деревне Свобода Рыльского района повреждены кровля, потолок и пол частного дома, в селе Дурово — крыша гаража и остекление жилого здания. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасады дома и хозяйственной постройки, а также остекление.

Погибших в результате массированных атак нет.

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