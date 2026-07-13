93 дрона сбиты над Курской областью за минувшие сутки

Разрушения получили и другие объекты в регионе. В деревне Свобода Рыльского района повреждены кровля, потолок и пол частного дома, в селе Дурово — крыша гаража и остекление жилого здания. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасады дома и хозяйственной постройки, а также остекление.