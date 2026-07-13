93 дрона сбиты над Курской областью за минувшие сутки

За минувшие сутки силы ПВО ликвидировали в небе над Курской областью 93 украинских дрона. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По данным главы области, в период с 09:00 12 июля до 09:00 13 июля были сбиты 78 FPV-дронов и 15 беспилотников самолетного типа. Помимо этого, зафиксировано 110 артиллерийских обстрелов отселенных районов, а также 13 атак с применением сбрасываемых взрывных устройств.
В результате атаки БПЛА в городе Рыльске пострадала 41-летняя женщина. В населенном пункте также зафиксированы разрушения: полностью сгорел частный дом, у соседнего строения поврежден фасад, осколками посечено ограждение.
Разрушения получили и другие объекты в регионе. В деревне Свобода Рыльского района повреждены кровля, потолок и пол частного дома, в селе Дурово — крыша гаража и остекление жилого здания. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасады дома и хозяйственной постройки, а также остекление.
Погибших в результате массированных атак нет.