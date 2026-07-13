Афтершок зафиксирован в Бурятии после утреннего землетрясения

Тункинский район находится в Байкальской рифтовой зоне — здесь часто происходит расхождение земной коры, поэтому сейсмическая активность высокая. К этой зоне относится и озеро Хубсугул в Монголии. Ранним утром там произошло землетрясение, которое почувствовали и в соседних регионах. Толчки зафиксировали в 10:18 по местному времени (05:18 мск), эпицентр был в 34 км от посёлка Аршан. В эпицентре интенсивность достигала 6−7 баллов, в сёлах — 3−4.