Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Афтершок зафиксирован в Бурятии после утреннего землетрясения

В Бурятии в Тункинском районе после землетрясения зарегистрировали афтершок. Основной толчок произошёл рано утром: магнитуда 4,9, эпицентр — в 7,6 км от села Кырен. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Источник: Life.ru

«Поступила информация о том, что 05:56 мск зарегистрирован афтершок на территории Тункинского района», — сообщили в управлении.

В соседней Иркутской области колебания ощущались на 3 балла. Жертв и разрушений нет.

Тункинский район находится в Байкальской рифтовой зоне — здесь часто происходит расхождение земной коры, поэтому сейсмическая активность высокая. К этой зоне относится и озеро Хубсугул в Монголии. Ранним утром там произошло землетрясение, которое почувствовали и в соседних регионах. Толчки зафиксировали в 10:18 по местному времени (05:18 мск), эпицентр был в 34 км от посёлка Аршан. В эпицентре интенсивность достигала 6−7 баллов, в сёлах — 3−4.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше