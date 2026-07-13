Афтершок зафиксирован в Бурятии после утреннего землетрясения

«Поступила информация о том, что 05:56 мск зарегистрирован афтершок на территории Тункинского района», — сообщили в управлении.
В соседней Иркутской области колебания ощущались на 3 балла. Жертв и разрушений нет.
Тункинский район находится в Байкальской рифтовой зоне — здесь часто происходит расхождение земной коры, поэтому сейсмическая активность высокая. К этой зоне относится и озеро Хубсугул в Монголии. Ранним утром там произошло землетрясение, которое почувствовали и в соседних регионах. Толчки зафиксировали в 10:18 по местному времени (05:18 мск), эпицентр был в 34 км от посёлка Аршан. В эпицентре интенсивность достигала 6−7 баллов, в сёлах — 3−4.
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