Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лексус» влетел в отбойник на улице Героя Попова в Нижнем Новгороде

За рулём иномарки находился 52‑летний мужчина — он не сумел удержать контроль над транспортным средством и совершил наезд на металлический отбойник.

В Нижнем Новгороде вечером 11 июля случилось ДТП с участием автомобиля «Лексус»: машина врезалась в дорожное ограждение. Данные об инциденте поступили от УГИБДД по Нижегородской области.

Происшествие зафиксировали около 23:00 рядом с домом № 35 Г на улице Героя Попова. За рулём иномарки находился 52‑летний мужчина — он не сумел удержать контроль над транспортным средством и совершил наезд на металлический отбойник.

Водитель получил травмы и был доставлен в ГКБ № 13. Сам автомобиль серьёзно пострадал: на кузове зафиксированы значительные механические повреждения. Сотрудники ведомства продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.

Ранее женщина погибла в ДТП с диким животным и мотоциклом в Нижегородской области.