«Лексус» влетел в отбойник на улице Героя Попова в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вечером 11 июля случилось ДТП с участием автомобиля «Лексус»: машина врезалась в дорожное ограждение. Данные об инциденте поступили от УГИБДД по Нижегородской области.
Происшествие зафиксировали около 23:00 рядом с домом № 35 Г на улице Героя Попова. За рулём иномарки находился 52‑летний мужчина — он не сумел удержать контроль над транспортным средством и совершил наезд на металлический отбойник.
Водитель получил травмы и был доставлен в ГКБ № 13. Сам автомобиль серьёзно пострадал: на кузове зафиксированы значительные механические повреждения. Сотрудники ведомства продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.
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