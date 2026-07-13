Ряд поездов между Москвой и Крымом задерживается в пути

«Из-за временного закрытия Крымского моста в ночь с 12 на 13 июля в пути задерживаются поезда “Таврия”. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто», — говорится в сообщении.
Указывается, что поезд № 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи) отправлением 12 июля опаздывает на 10 часов. Поезд № 91/92 Москва — Севастополь (до Керчи) отправлением 11 июля задерживается на 4,5 часа. Также на 3,5 часа задерживается поезд № 027/028 Москва — Симферополь (до Керчи) отправлением 11 июля.
Также, согласно материалу, опаздывают поезда сообщением с Санкт-Петербургом и Адлером.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.