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Ряд поездов между Москвой и Крымом задерживается в пути

Несколько поездов «Таврия» в сообщении с Крымом задерживаются в пути, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Из-за временного закрытия Крымского моста в ночь с 12 на 13 июля в пути задерживаются поезда “Таврия”. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто», — говорится в сообщении.

Указывается, что поезд № 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи) отправлением 12 июля опаздывает на 10 часов. Поезд № 91/92 Москва — Севастополь (до Керчи) отправлением 11 июля задерживается на 4,5 часа. Также на 3,5 часа задерживается поезд № 027/028 Москва — Симферополь (до Керчи) отправлением 11 июля.

Также, согласно материалу, опаздывают поезда сообщением с Санкт-Петербургом и Адлером.

Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

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