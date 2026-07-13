Четырёх пострадавших спасли из воды при обрушении моста на пляже в Приморье

Ранее сообщалось, что на момент обрушения на мосту находились около 20 человек, в основном дети, которые прыгали в воду. Скорая помощь и спасатели были вызваны незамедлительно. По словам очевидцев, под мостом могут находиться ещё люди, поэтому спасатели готовятся к поискам с масками и ластами. Медицинские и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.