В Башкирии две девочки уплыли на сапборде и пропали

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, две несовершеннолетние подруги вместе с родственниками приехали из Салавата отдохнуть на берегу Нугушского водохранилища. Накануне вечером девочки отправились в плавание на сапборде. Спустя некоторое время, когда подростки не вернулись на базу отдыха, их взволнованные родственники обратились за помощью в экстренные службы.