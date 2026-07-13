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В Башкирии две девочки уплыли на сапборде и пропали

Прогулка на сапборде едва не обернулась трагедией.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, две несовершеннолетние подруги вместе с родственниками приехали из Салавата отдохнуть на берегу Нугушского водохранилища. Накануне вечером девочки отправились в плавание на сапборде. Спустя некоторое время, когда подростки не вернулись на базу отдыха, их взволнованные родственники обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели госкомитета РБ по ЧС оперативно приступили к поискам. Подруги были найдены и эвакуированы на берег. Стоит отметить, что на девочках не было спасательных жилетов. Беды удалось избежать.

Ранее в Башкирии вода забрала жизни четырех мужчин и ребенка.