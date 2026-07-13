В Приморье в бухте Муравьиная обрушился пирс с людьми

Часть пирса обрушилась в акваторию бухты Муравьиная в приморском Артеме. В этот момент, по словам очевидцев, с него ныряли в море дети. По данным приморских СМИ, в момент обрушения на пирсе находилось около 20 человек. Одна девочка едва не утонула, нахлебавшись воды, а мальчику оторвало палец.